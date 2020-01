Napoli Calcio – Mercato, possibile addio clamoroso: “Subito!”

Ultime notizie Napoli

Risultato clamoroso in mezzo al campo, contro i bianconeri. Gattuso alza la testa insieme al suo Napoli e la società prepara mosse importanti e allo stesso tempo clamorose, per quel che riguarda il mercato. L’ultima indiscrezione viene riportata da TuttoSport che riporta qualcosa di davvero sorprendente. Stando a quanto viene riferito, infatti, Callejon potrebbe partire subito. Sì, avete capito bene. DeLa starebbe pensando di cederlo immediatamente, a gennaio. Il suo agente proprio in queste ore starebbe trattando con alcuni club spagnoli – su tutti ci sarebbe l’Espanyol – per una cessione che possa avvenire subito, senza attendere l’estate. Ecco il motivo per cui la cessione di Younes, a questo punto, non sembra così scontata. Callejon, mai come prima, sembra adesso al passo d’addio. Ma non finisce qui. Come noto, infatti, il Napoli starebbe lavorando anche ad alcuni colpi in entrata. E uno adesso sembra particolarmente vicino >>> CONTINUA A LEGGERE