Napoli Calcio – Mercato, rivoluzione totale in arrivo: 5 cessioni

Ultime notizie Napoli

Non c’è dubbio che i risultati della stagione in corso del Napoli siano largamente al di sotto delle aspettative del presidente De Laurentiis, almeno per quanto concerne il campionato, dove i partenopei occupano la sesta posizione. Sia per questo motivo che per la voglia di rinnovare uno spogliatoio dove gli scontenti stanno creando non pochi problemi alla squadra, il patron degli azzurri è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione che passerà anche attraverso delle cessioni eccellenti, alcune quasi scontate, altre divenute possibili in tempi recenti. Vediamo insieme i giocatori che potrebbero garantire alla società un tesoretto di tutto rispetto per rinforzare la rosa e aprire un nuovo ciclo vincente >>> VAI ALLA LISTA