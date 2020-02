Napoli Calcio – Mercato, rivoluzione a centrocampo: ecco 5 sogni (possibili)

Ultime notizie Napoli

Mercato Napoli , rivoluzione a centrocampo

NAPOLI CALCIO MERCATO – Del deludente Napoli di questa stagione, probabilmente rimarrà poco o niente nella prossima. La rivoluzione non riguarderà soltanto il reparto avanzato, ma anche il centrocampo, nonostante a gennaio siano stati già piazzati i colpi Lobotka e Demme. I malumori legati al caso Allan, a capo dell’ammutinamento dello scorso 5 novembre, e l’insofferenza di Fabian Ruiz, non più un titolare inamovibile della squadra, suggeriscono la possibile partenza dei due giocatori. Sull’ex Udinese si profila un testa a testa fra PSG e Juventus, mentre il centrocampista spagnolo è nelle mire di Real Madrid e United. In quest’ultimo caso il destino di Ruiz sembra legato al futuro di Pogba, con il campione del mondo alle Merengues, i Red Devils si fionderebbero sul centrocampista del Napoli, non appagati dal solo acquisto di Bruno Fernades >>> VAI ALLA LISTA DEI SOGNI PER IL CENTROCAMPO