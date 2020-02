Napoli Calcio – Mercato, terremoto in attacco! 4 nuovi bomber!

Ultime notizie Napoli

Il Napoli è chiamato ad onorare una stagione che è tutt’altro che compromessa. La coppa Italia e la Champions ancora in ballo possono renderla più che positiva. Anche in campionato, complice una bagarre piuttosto serrata per il sesto posto, c’è la possibilità di agguantare una posizione che valga la qualificazione almeno in Europa League. Per citare il noto giornalista Gianluca di Marzio “il mercato non dorme mai”, Aurelio De Laurentiis sta studiando una rivoluzione in attacco, dove potrebbero lasciare alcuni giocatori importanti e dove si cercherà a tutti i costi un bomber da 20 goal a stagione. Vediamo insieme chi potrebbe uscire e chi potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio >>> VAI ALLA LISTA