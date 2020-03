Governo, CoronaVirus: arriva un nuovo annuncio ufficiale

Ultime notizie Governo

La politica Italiana risponde presente rispetto al caos legato al CoronaVirus. Non c’è un solo settore che non sia stato colpito duramente dalla crisi che ora, oltre che sanitaria, diverrà ovviamente anche economica. Si tratta di un momento storico per moltissime questioni, basti pensare che la Serie A – in un paese calciofilo come il nostro – mai era stata bloccata in maniera così totale, salvo che durante la prima guerra mondiale. E in realtà, di questo si tratta: di una vera e propria guerra. Che andrà combattuta negli ospedali ma anche all’interno delle aziende, che non dovranno essere abbandonate. A questo proposito, arrivano ottime notizie e un annuncio sincero e ufficiale >>> CONTINUA A LEGGERE