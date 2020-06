Governo, sondaggi esplosivi: per qualcuno… numeri altissimi!

Ultime notizie Governo

POLITICA – Nelle scorse ore si sono conclusi ufficialmente gli Stati Generali. In questi giorni, il Premier e la maggioranza, hanno incontrato molti pezzi del tessuto produttivo del nostro paese, per capire come inizare e pianificare la ripartenza dell’Italia. Una novità, che però non ha tolto spazio ai consueti sondaggi che raccontano, in un modo o nell’altro, quello che gli Italiani pensano di tutti i maggiori politici del BelPaese >>> GUARDA I SONDAGGI