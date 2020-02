Governo, colpo di scena: ecco cosa avrebbe deciso Conte

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – All’interno del Governo – ma più in generale del Parlamento – la tensione sembra aver raggiunto dei livelli davvero altissimi. C’è qualcosa di molto grosso in ballo e la questione legata alla prescrizione potrebbe davvero far saltare il banco. Le prossime settimane, saranno decisive anche in questo senso. A questo proposito però, il Premier Conte avrebbe in mente un piano ben preciso per provare a capire come si possa evitare la crisi. E secondo quanto riportato da Repubblica, in un anticipazione di un articolo poi contenuto dentro Rep., il numero uno della maggioranza avrebbe intenzione di “sfilare” sei senatori a Italia Viva. Conte, come si legge, non si fida più di Matteo Renzi e per questo motivo starebbe ideando questa strategia per garantirsi la maggioranza a Palazzo Madama anche nel caso in cui il leader di Italia Viva dovesse decidere di rompere. Una mossa, questa, che per certi versi sarebbe davvero inaspettata. Ma che, allo stesso tempo, darebbe la possibilità al governo di andare avanti anche senza l’appoggio di Matteo Renzi.

Interessanti in questo senso, sono le analisi fatte da Bruno Vespa nel suo editoriale per Il Giorno dove il conduttore di Porta a Porta scrive: “si sta giocando al gatto col topo. Il problema è che sia Conte che Renzi sono convinti di essere il gatto. Il premier ha una pattuglia di ‘responsabili’ nascosta?”. Il problema però, secondo Vespa, è un altro: “come e quando possa andare avanti un governo in cui uno dei quattro partiti che lo sostengono non partecipi a una riunione importante del Consiglio dei ministri e che si dissoci da provvedimenti chiave. Dopo la prescrizione, Renzi partirà all’attacco del reddito di cittadinanza, delle intercettazioni e quant’altro”. Dunque, in realtà, la possibilità che si vada al voto molto prima della naturale scadenza di questo esecutivo, sembrano aumentare di giorno in giorno. E gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto da parte degli Italiani, svelano qualcosa per certi versi di davvero clamoroso >>> GUARDA GLI ULTIMI SONDAGGI