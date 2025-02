Maradona gratis per tutti? Novità clamorosa su EA Sports FC 25

Come un fulmine a ciel sereno è stato svoltato il San Valentino di tutti i videogiocatori di FC 25 . La saga calcistica più importante nel mondo del videogioco ha fatto un vero e proprio regalone a tutti i suoi affezionati di stagione in stagione.

Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo a vedere tutti i dettagli su questo incredibile regalo. Una vera star del calcio per come lo conosciamo potrebbe essere gratis per tutti i suoi utenti. Ecco le ultimissime sull'accordo tra la EA e la famiglia di uno dei fantasisti più iconici della storia di questo sport. Scopri di chi stiamo parlando <<<