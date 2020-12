I Cugini dello U.K., Watford – Birmingham: le pagelle degli Hornets

A cura di Riccardo Austini

Ecco le valutazioni attribuite ai giocatori del Watford da parte del sito watfordobserver.co.uk:

Foster 6: il portiere non ha avuto molto da fare, ma nel finale ha effettuato una parata importante.

Ngakia 6: ha difeso bene, anche se il suo contributo offensivo sulla corsia di destra è stato troppo modesto.

Troost-Ekong 7: entrato sin da subito in partita, il suo contributo è stato impeccabile.

Garner 5.5: è stato molto lento nei movimenti, perché non riusciva a partecipare agli schemi offensivi della squadra.

Cleverley 5.5: ha ricoperto un ruolo di centrocampo più avanzato e ha trovato molte difficoltà a collegare il gioco tra difesa e attacco. Un pomeriggio frustrante.

Quina 5: è stato sostituito nella ripresa dopo un deludente ritorno nella formazione titolare. Ha avuto un impatto di gioco scadente in attacco.

Sema 6: ha fatto del suo meglio per creare azioni offensive, ma è stato fermato bene dai difensori del Birmingham.

Deeney 6.5: ha segnato un rigore decisivo che ha permesso di vincere la partita. Ha sbagliato però un paio di buone occasioni in precedenza, che avrebbero potuto chiudere la gara, infatti il penalty ha salvato la sua prestazione da un voto insufficiente.

Dalla panchina

Perica 6: bravo a guadagnarsi il rigore, trasformato successivamente da Deeney

Capoue: senza voto.