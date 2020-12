I Cugini dello U.K., Watford: Kabasele e Sarr potrebbero giocare contro il Brentford

A cura di Riccardo Austini



Sarr e Kabasele non hanno giocato nel match vinto dal Watford contro il Birmingham, perché secondo il loro allenatore Vladimir Ivic, non erano al 100% della forma. Tra l’altro, nella trasferta del St Andrew’s, il tecnico degli Hornets era anche senza un paio di giocatori, a causa dei test positivi riguardo il coronavirus. Restano invece ancora ai box il difensore Craig Cathcart (problema al bicipite femorale) e l’attaccante Isaac Success (infortunio al tendine d’Achille). Sul sito ufficiale della Club, ha parlato proprio l’allenatore, il quale ha detto ai tifosi di aspettarsi ancora una volta dei cambiamenti riguardo la formazione: “Prima di ogni partita abbiamo delle notizie, a volte buone, a volte meno. Alcuni giocatori che hanno preso parte nella partita di sabato non saranno convocati, mentre altri che erano fuori potrebbero essere di nuovo riaggregati in prima squadra. Di sicuro ci saranno novità nell’undici titolare. È normale, specialmente quando hai partite ogni tre giorni. Bisogna effettuare modifiche, rotazioni e riposo precauzionale per alcuni membri della squadra”.

Infine, Ivic ha voluto parlare del suo avversario di questa sera, il Brentford: “Sono un gruppo organizzato e sarà una partita difficile. Questa è una squadra che giocherà fino alla fine e lotterà per la promozione, che sarà il loro obiettivo principale. Sono forti ma noi siamo pronti, siamo preparati e sappiamo qual è il nostro obiettivo, i tre punti”.