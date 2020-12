I Cugini d’Inghilterra, Watford – Deeney: “Puntiamo alla promozione”

A cura di Riccardo Austini



Gli Hornets non hanno nascosto che il loro obiettivo principale della stagione è la promozione in Premier League, anche se finora, le cose non stanno andando secondo i piani del Club. Momentaneamente, la squadra di Ivic occupa il settimo posto in classifica, appena fuori dalla zona playoff. La prima sconfitta casalinga della stagione di sabato scorso contro il Cardiff City, giocata per la prima volta di fronte a 2.000 tifosi (l’ultima gara aperta al pubblico risale a Febbraio 2020), ha lasciato molti malumori alla tifoseria e al Club stesso. Il capitano del Watford, Troy Deeney, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club, dove ha parlato del momento della squadra: “È fantastico riavere i tifosi, apprezziamo tantissimo il loro affetto, ma noi dobbiamo assolutamente migliorare. Il nostro obiettivo è vincere il campionato. Non puntiamo nemmeno ai playoff. La promozione diretta è quello che per noi conta di più. Il Cardiff è una squadra molto forte ed esperta, hanno meritato la vittoria, ma se si continuano a perdere queste partite, ci ritroveremo in una situazione di classifica molto difficile in futuro”.