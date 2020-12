I Cugini d’Inghilterra, Watford: possibili recuperi in vista del Cardiff

A cura di – Riccardo Austini

Questo sabato al Vicarage Road, il Watford ospiterà il Cardiff City e potrebbe avere tutta la rosa al completo. L’allenatore Vladimir Ivic, spera infatti che i giocatori assenti a causa della positività al Covid-19, possano essere completamente recuperati questo fine settimana. Il tecnico degli Hornets, sostiene che il pareggio per 0-0 contro il Nottingham Forest di mercoledì, sia stato causato proprio per la mancanza di rotazione dei suoi giocatori. “Nelle ultime due partite prima di questa, i ragazzi hanno fatto una buona prestazione”, ha detto Ivic. “Purtroppo, in alcune posizioni abbiamo solo una soluzione e dunque dobbiamo usare i pochi giocatori che abbiamo. Bisogna sperare che per la prossima partita avremo due o tre giocatori in più”.

L’allenatore potrebbe riavere a disposizione anche Tom Cleverley, Will Hughes e Andre Gray, non al top della forma nelle ultime settimane. Cleverley è agli ordini del mister dal giorno della partita contro il Forest al City Ground, mentre Hughes è stato assente per un problema alla coscia, ma è tornato ad allenarsi questa settimana. Nei confronti di quest’ultimo, Ivic vuole comunque essere cauto, perché non intende affrettare i tempi di recupero. Destino simile per l’attaccante Gray, che ha subito un infortunio simile al suo compagno, sempre alla coscia destra. “Hughes si allena col resto del gruppo già da due giorni”, ha ribadito Ivic. “Anche se è stato molto sfortunato, perché il suo stop è stato causato da una ricaduta dell’infortunio precedente. La stessa esperienza l’ha subita Gray, rimasto fuori per due-tre mesi e alla seconda partita di fila giocata a pieni ritmi, anch’esso ha accusato un altro stop. Naturalmente, non li schiererò se non sono pronti”.