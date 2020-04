LIGA Ex Udinese Estupiñán: con 1725 sprint è il giocatore più scattante della Prima Divisione spagnola

Secondo uno studio citato da Diario As, il calciatore ecuadoriano Pervis Estupiñán classe ’98 dell’Osasuna, Prima Divisione spagnola, è il giocatore con il maggior numero di “sprint” a più di 21 km all’ora. Fino al blocco per Coronavirus, nella stagione 2019/2020 ha effettuato 1.725 sprint.

Estupiñán, valutato circa 8 mln €, era stato acquistato dall’Udinese nel 2016 per 500mila euro e poi girato in prestito al Granada. Venduto poi al Watford, attuale proprietario del cartellino, è in prestito all’Osasuna fino al giugno 2021. Esterno difensivo mancino molto forte, su di lui ha già messo gli occhi l’Atletico Madrid.

FONTE ElComercio.com