Mercato Watford, servono 40 milioni per Sarr. Liverpool avvisato

Il Watford non svenderà i suoi gioielli. La famiglia Pozzo vuole tornare subito in Premier League e lo farà cercando di tenere i suoi pezzi migliori. Secondo quanto riporta il Daily Mail il Liverpool sarebbe interessato all’attaccante classe 98′, Ismaila Sarr che ha collezionato la scorsa stagione 18 presenze e 5 reti con i calabroni. I Pozzo non fanno sconti e per il gioiellino senegalese chiedo non meno di 40 milioni. Sarr piace anche al Manchester United, le pretendenti sono avvisate, niente sconti.