Pussetto già in clima Watford: “Un sogno essere qui!”

L’addio di Pussetto all’Udinese non è piaciuto molto ai tifosi bianconeri, ma certamente non è dispiaciuto al diretto interessato contento della nuova destinazione. “Lavorerò sodo e cercherò di dare il massimo per questa maglia. Grazie per avermi voluto, è un sogno che si avvera. Forza Watford!””

Popi l’argentino si presenta così ai tifosi sul sito del club: “Ho seguito spesso il Watford in questa prima parte di stagione. Spero che i risultati positivi possano continuare per poter salire in classifica. E’ molto importante per me poter entrare in rosa il prima possibile e sono molto entusiasta, voglio iniziare subito. Se il mister mi vorrà schierare fin da sabato, io sono pronto. Questo è un grande passo in avanti per la mia carriera. Sono orgoglioso di essere in Premier League e mi prenderò tutte le responsabilità che ne derivano. Non è stata una decisione facile quella di spostarmi perché arrivare in Inghilterra è un grande passo, ma quando ero all’Udinese ho sentito parlare molto del Watford è l’ho sempre vissuto come un club vicino.”