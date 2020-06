Il difensore del Watford Ben Wilmot, ha prolungato la sua permanenza in prestito allo Swansea City fino alla fine della lunga stagione. L’ex difensore dell’Udinese ha collezionato 20 presenze e segnato 2 reti per i Jacks e ora rimarrà lì fino a quando non sarà terminata la stagione. Il campionato dovrebbe riprendere il 20 giugno.