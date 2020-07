Watford, Gino Pozzo scrive una lettera ai tifosi

Dopo la retrocessione del club in Championship, Gino Pozzo, il presidente della società Scott Duxbury e il CEO hanno pubblicato una lettera aperta rivolta ai tifosi degli Hornets. Questo il testo:

“Il mondo non ha smesso di girare – anche se a volte ieri abbiamo avuto tutti una sensazione di disperazione. Ma dalla disperazione deve venire la speranza. Ed è per questo che come club, come comunità e come gruppo che ha il Watford Football Club nei nostri cuori, dobbiamo costruire per un futuro di successo. C’è ovviamente un’enorme delusione nel perdere il nostro status in Premier League, non possiamo pretendere diversamente. Ogni club vuole giocare al più alto livello possibile. In quale campionato giochiamo, tuttavia, non definisce la squadra di calcio. Non permetteremo che i valori fondamentali del Watford FC vengano meno semplicemente perché non stiamo giocando in Premier League. Tutto ciò che abbiamo raggiunto come club negli ultimi otto anni non dovrebbe essere dimenticato. Il fatto che abbiamo trasformato il Vicarage Road Stadium e creato un club di vera sostanza – con legami con la comunità che sono invidiati da molti – è fonte di grande orgoglio. Ciò che abbiamo fatto per il nostro SSN in un momento di vera crisi dovrebbe rappresentare un faro per ciò che questo club incarna. Abbiamo sempre detto che siamo qui a lungo termine e non permetteremo a questo momento di grande delusione di fermare il continuo sviluppo di questo club nei prossimi otto anni e oltre. Ciò non toglie gli errori che sono stati fatti attorno alla squadra in questa stagione. Dobbiamo essere scrupolosamente onesti con noi stessi e ammettere che i nostri sforzi intorno alla squadra non sono stati sufficienti. Ci saranno lezioni apprese e modifiche da apportare ma, da oggi, andiamo avanti. Dobbiamo accettare una sfida diversa. Faremo cambiamenti per quanto riguarda la squadra e questi cambiamenti ci renderanno più forti, pronti ad affrontare le sfide che ci attendono e riaccendere la passione che è sempre stata il segno distintivo di questo grande club. Nello sport, affronterai sempre momenti di grande delusione, ma è il modo in cui reagisci che ti definisce. State tranquilli, faremo tutto il possibile per riportare il Watford Football Club in Premier League, qualcosa che tutti crediamo di poter ottenere.

I migliori saluti, Gino Pozzo, proprietario Scott Duxbury, Presidente e CEO”