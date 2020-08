Watford, Peñaranda verso lo Yeni Malatyaspor

Il calciatore Adalberto Peñaranda sarebbe entrato in trattativa per passare allo Yeni Malatyaspor, club che milita nella Super League turca, così come riporta il giornalista sportivo Nicolo Schira.

Peñaranda, che è ancora di proprietà del Watford nonostante si parlasse di un suo allontanamento dal club inglese a causa di alcuni scandali in cui era stato coinvolto, dopo un breve prestito all’Auspen in Belgio ora ha la sua chance in Turchia, da sfruttare al massimo per poter continuare nel calcio europeo.