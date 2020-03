Watford, Sarr cuore d’oro: “Con i soldi guadagnati qui, ho comprato le pecore a mio padre”

L’attaccante senegalese del Watford, Ismaila Sarr che ha steso il Liverpool in Premier condannandolo alla prima sconfitta stagionale in campionato, ha stupito tutti per le sue dichiarazioni. Un gran cuore per l’ex Rennes che ha dichiarato in che modo ha speso i soldi guadagnati militando nel club inglese. Queste le sue parole al canale ufficiale del Watford: “Mi sento molto bene qui. All’inizio non è stato facile a causa della lingua, ma ora va tutto alla grande. Sto imparando l’inglese,ho un insegnante privato e spero di riuscire a migliorare ancora. La mia famiglia vuole che dimostri a tutti le mie capacità ed è quello che spero. Con i soldi guadagnati ho comparto delle pecore a mio padre. Lavora in una fattoria, gli è sempre piaciuto ma non aveva un grande allevamento. Ora ce l’ha“.