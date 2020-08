Ken Sema è stato convocato nella nazionale svedese per due partite in programma a settembre. La Svezia ospiterà la Francia (sabato 5 settembre) e il Portogallo (martedì 8 settembre) nella UEFA Nations League. Sema tornerà quindi disponibile in vista della prima partita della stagione del Watford, contro il Middlesbrough a Vicarage Road, venerdì 11 settembre.