Watford / Quanti guai per i cugini inglesi! Tutte le ultime novità da Londra

Per l'altra squadra di Pozzo non si sta mettendo affatto bene. Sta rischiando in campionato e potrebbe perdere i suoi gioiellini...

Redazione

Quando si parla di Udinese, si parla dei Pozzo. E quando parliamo della famiglia Pozzo non possiamo dimenticarci dell'altra squadra del presidente. Il Watford. I giallo-neri da quando sono stati rilevati dall'imprenditore italiano hanno giocato per diverse stagioni nella massima serie inglese. L'ultima discesa in Championship risale al 2019-2020 ma durò solamente un anno. In questa stagione i ragazzi allenati da Ranieri prima e Hodgson ora stanno faticando abbastanza. Oltre ai problemi in campionato si trovano a far fronte anche a quelli di mercato. Ma in che senso?

Il campionato...

Male, molto male. Questa è la sintesi della stagione degli Hornets. Ad oggi si ritrovano al 18esimo posto con 22 punti, ciò significherebbe retrocessione. È vero che la squadra sembra essere in ripresa dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Southampton, ma domani alle 13.30 ad Anfield affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp. Il Watford sa benissimo che sarà una partita molto complicata (il Liverpool è secondo a 66 punti). Ma c'è un obiettivo: raggiungere l'Everton che dista solo 3 punti e portarsi momentaneamente fuori dalla zona rossa. La nota positiva? Per il finale di stagione il mister inglese potrà contare anche sul recupero di N'Koulou (aveva giocato solo 2 gare poi si era infortunato).

...e il mercato

Anche questa è una nota dolente per i cugini inglesi. Ad oggi ci sono molte voci su diversi loro giocatori. Il Watford sa benissimo che se retrocederà dovrà abbandonare i suoi gioielli che difficilmente vorranno scendere nella serie cadetta. Due nomi su tutti sembrano essere destinati a partire: Emmanuel Dennis e Ismaila Sarr. Dennis è un attaccante classe 97 che in questa stagione ha timbrato il cartellino 9 volte ed ha fornito anche 5 assist. Per lui alla porta ci sarebbe il Villareal disposto ad offrire una cifra intorno ai 24 milioni di sterline. Per Sarr invece c'è molto più mercato. Le offerte sono arrivate sia dall'Italia che dall'Europa. Il ragazzo però sembrerebbe deciso a rimanere in Premier tanto che l'acquirente più vicino sembra essere il Liverpool con un'offerta di 30 milioni. Ma non è finita. Potrebbe esserci una trattativa tra Udinese e Watford. Ecco tutto quello che sappiamo! <<<