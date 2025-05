Calciomercato Napoli – Scudetto e ora 2 acquisti top! Tutto vero

La conquista dello Scudetto ha lanciato il Napoli in una fase di massima intensità sul fronte calciomercato . L’ambizione è quella di rinforzare ulteriormente un organico già vincente, puntando su profili di calibro internazionale in grado di integrare esperienza e freschezza ed evitare quanto accadde ad esempio due anni fa, con il mancato rinnovamento della rosa.

Tra trattative in divenire e contatti riservati, si rincorrono i nomi di calciatori capaci di impattare subito, sia in zona gol sia nella gestione del possesso palla. L’idea è di costruire una squadra equilibrata, in grado di competere su più fronti, mantenendo al contempo solidità difensiva e qualità in mezzo al campo.

Con cifre di mercato sempre più elevate e club pronti a lanciare rilanci, diventa cruciale capire quali risorse verranno messe a disposizione per soddisfare le richieste dei procuratori. Il Napoli però potrà contare su un tesoretto importante derivante dal mercato di gennaio e dal piazzamento in campionato. Clicca qui per leggere i due nomi top in orbita Napoli in queste ore <<<