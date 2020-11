Calciomercato Napoli, colpo a gennaio: Marchetti conferma tutto!

Calciomercato Napoli, Marchetti conferma l’obiettivo di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO NAPOLI – Oltre alle questioni di campo, a tenere banco in casa Napoli sono le varie notizie di calciomercato che continuano a circolare in orbita azzurra. Tante le situazioni in ballo, dal caso Milik ancora da risolvere ai prossimi possibili colpi di mercato in entrata, magari già per il prossimo gennaio. A fare il punto della situazione è intervenuto Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, che ha parlato di diverse situazioni calde. Ecco quanto riferito dall’esperto di calciomercato di Sky Sport.

“Emerson Palmieri è certamente è un obiettivo del Napoli. Il terzino italo-brasiliano vorrebbe giocare con più continuità e ritornare in Italia“. L’ex Roma sta continuando a faticare a trovare spazio nel Chelsea di Lampard e a gennaio spera di trovare una soluzione. La dirigenza azzurra sarebbe dunque in agguato, ma dovrà vedersela anche con la concorrenza di altri club interessati ad Emerson. Potrebbe essere un ottimo colpo e una grande occasione di mercato, vista la situazione. Affare che potrebbe anche chiudersi in prestito con diritto o obbligo di riscatto, anche se quella del Chelsea rimane una bottega abbastanza cara. Marchetti però ha parlato anche di altre questioni di calciomercato del Napoli.

"Milik in nerazzurro? A noi non risulta. Everton? Dipende tutto da lui, impossibile che non ci siano squadre interessate. Il polacco però potrebbe resistere fino a giugno perché sa già di avere una squadra pronta a prenderlo a zero". In questo caso bisognerebbe fare attenzione ai bianconeri, che hanno a lungo corteggiato Milik. De Laurentiis vorrebbe ovviamente monetizzare a gennaio e secondo Sky anche il giocatore vorrebbe partire subito. La richiesta del Napoli sarebbe di 18 milioni di euro cash. Infine una battuta su Koulibaly: "Liverpool? L'offerta giusta non è arrivata, a gennaio il mercato sarà ancora più povero di quello estivo. Klopp ha detto che aspettano Van Dijk e speriamo tutti che si sia ristabilito".