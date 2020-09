Calciomercato Napoli – Niente da fare: l’operazione è saltata!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Aurelio De Laurentiis non riesce a trovare pace. Dopo la spiacevole notizia arrivata in seguito al tampone risultato positivo, anche sul mercato il “caso-Milik” fatica ancora a trovare un lieto fine. Dopo l’importante e impegnativo acquisto dell’attaccante nigeriano Osimhen, la società partenopea ha bisogno di fare cassa. Arkadiusz Milik non fa più parte del progetto di Rino Gattuso e adesso bisogna trovare il giusto acquirente il prima possibile. Ma perché tutta questa fretta?

Il 2 agosto del 2016 il Napoli acquista a titolo definitivo Milik per 32 milioni di euro più un milione di bonus. L’attaccante polacco atterrò nella sua nuova casa con un biglietto da visita che recitava “47 gol in 76 gare con la maglia dell’Ajax”. I tifosi erano impazienti di vedere su chi sarebbe ricaduta l’eredità di Gonzalo Higuain. Dopo 4 anni di contratto e 38 gol segnati in 93 partite di campionato, il calciatore e la società hanno deciso di intraprendere due strade diverse. Adesso la dirigenza ha fretta di vendere il suo goleador per non ritrovarsi in un ennesimo “caso-Callejon”, rischiando di perdere anche il polacco a parametro zero. Qual è la strategia del Napoli?

Il discorso tridente è ancora aperto. Mertens e Insigne sono più che confermati ma rimane l’incognita per quanto riguarda la fascia destra. Da tempo ormai il Napoli e la Roma stanno cercando di trovare una soluzione per riuscire a trovare un accordo nel quale inserire Ünder e Milik. Qualora Dzeko fosse passato alla Juventus, i giallorossi avrebbero avuto premura nell’acquistare il polacco il prima possibile. Ma non si è ancora capito se l’attaccante bosniaco lascerà la Capitale. L’unica cosa certa in questo momento è che il Napoli ha bisogno di vendere. Non è fondamentale che la Roma sia disposta a cedere o meno Ünder, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il club di De Laurentiis (qualora il turco non dovesse far parte della trattativa) chiede 35 milioni di euro. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA