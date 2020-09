Calciomercato Napoli – C’è stata la telefonata: l’affare non si fa

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Nella “città dalle 500 cupole” ADL è stanco delle varie tarantelle scoppiate a Castel Volturno in chiave di mercato. Vuole risolvere al più presto la situazione in cui è direttamente coinvolto l’attaccante polacco per evitare di farlo diventare un ennesimo “caso-Callejon” e vedere andare via l’ex Ajax a parametro zero. Il calciatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe soltanto andare a Torino, tra sei mesi e a parametro, per vestire la maglia dei bianconeri. La dirigenza della “Vecchia Signora”, dopo aver scoperto le volontà del calciatore non ha tardato a contattare il polacco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la chiamata è effettivamente arrivata ma non è andata proprio come sperava il giocatore.

I bianconeri avrebbero contattato l’entourage del polacco soltanto per confermargli di non essere interessati a lui, nemmeno a parametro zero. La squadra di Agnelli sembrava essere interessata all’attaccante quando sulla panchina sedeva ancora Maurizio Sarri. Con l’avvento di Pirlo però le cose sono cambiate e il giocatore non farebbe più parte del progetto bianconero. Ma non è finita qui.

Milik sembrerebbe essersi messo l'anima in pace (a differenza delle notizie uscite questa mattina, che raccontavano il contrario) e si starebbe autoconvincendo di volersi trasferire nella Capitale. Qualora i giallorossi vedessero partire Edin Dzeko, avrebbero immediatamente bisogno di un'altra punta di ruolo. Tra gli azzurri e i capitolini sembrerebbe che ci sia già un accordo che non comprende nè Under nè Veretout. La nuova dirigenza texana sarebbe disposta a mettere sul piatto un'offerta di 20 milioni di euro cash più 5 di bonus. Le due squadre sembrano vicine a una soluzione ma bisogna prima capire quale sarà il futuro dell'attaccante bosniaco giallorosso.