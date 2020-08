Calciomercato Napoli, da Giuntoli al ritorno di Sarri: voci clamorose!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO MERCATO – Situazione bollente anche in casa Napoli. Arrivano aggiornamenti e novità piuttosto pesanti rispetto a quello che sta succedendo nel club azzurro. L’esperto di calciomercato e non solo, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club Azzurro, per fare il punto della situazione. Prima di tutto, si è parlato della possibilità di un addio di Giuntoli, con direzione Roma: “Il Ds è irritato dalle voci, uscite in queste ultime ore, che vorrebbero delle frizioni col presidente De Laurentiss. Vanno d’accordo e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il progetto Napoli. ADL non ci pensa nemmeno, a interrompere il rapporto con lui”. Bufale, dunque. Giuntoli rimarrà dov’è. Ma ancor più curiose sono – evidentemente – le parole dette su Sarri.

E su quello che potrebbe essere il suo futuro. “Quella bianconera non era una squadra su misura per Sarri. La Roma, dovesse mandare via Fonseca potrebbe pensare a lui. Tornare a Napoli tra quattro anno? Nel calcio tutto è possibile e comunque potrebbe accadere anche prima. Con ADL non s’è lasciato male. Ma se andate a vedere l’ultima intervista di De Laurentiis al Corriere dello Sport, i toni sono stati diversi. Personalmente credo di riuscire a decodificarlo oramai. Ho notato questi segnali. Sembra il messaggio di chi sarebbe pronto a riprendere in considerazione l’idea Sarri, se le cose dovessero cambiare. Giuntoli per esempio, con Sarri, ha fatto benissimo. Un po’ come Lippi con Moggi. Gattuso resta. Ma se le cose con Rino – a cui auguriamo di rimanere in azzurro per 30 anni – dovessero cambiare, allora l’idea legata a sarri può tornare percorribile”.

Staremo a vedere. Di certo, sarebbe qualcosa di davvero clamoroso. Che però, chissà, potrebbe anche essere il coniglio dal cilindro di ADL fra qualche tempo. Intanto, il Napoli, è scatenato sul mercato: “Un colpo è vicinissimo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA