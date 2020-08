Calciomercato Napoli, nuovo colpo dal Real? Avrebbe già detto sì

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il Napoli accende il mercato. Ci sono tante novità di cui parlare e la prima, è che diverse trattative potrebbero sbloccarsi da qui ai prossimi giorni. ADL e Gattuso sembrano aver pianificato in maniera molto chiara il da farsi e al netto dei possibili colpi in entrate – così come delle cessioni, che dovrebbero essere almeno otto – le sorprese non mancheranno. Una delle prime novità su cui vi dobbiamo aggiornare, è quella data in diretta su SkySport da Gianluca Di Marzio.

Il noto giornalista, infatti, ha svelato che il terzino sinistro sotto contratto con il Real Madrid, Sergio Reguilon, avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Napoli. Il giocatore, avrebbe dunque “aperto” alla possibilità di lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia, unendosi dunque al progetto partenopeo. Ora, ci sarà da trattare col Real Madrid che lo valuta 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere, ma le possibilità ci sono. E poi? Altre novità. Che però riguardano Milik.

A quanto pare, ora il giocatore avrebbe raggiunto un accordo anche con l’Atletico Madrid. Motivo? Semplice. Se i bianconeri di Pirlo non accontenteranno il Napoli sulle richieste (che dovrebbe essere valutato circa 40 milioni di euro) allora, potrebbe farlo il club Spagnolo che però da quanto si apprende per ora, con la sua eventuale offerta, sfiorerebbe i 30 milioni. Di sicuro, c’è che DeLa non intende perdere il giocatore a zero. E che dunque, in una maniera o nell’altra, vedrà di darlo via. Se a prezzo “ribassato”, allora, evidente che preferisca darlo all’estero piuttosto che alla “Vecchia Signora” che in quel caso, rimarrebbe beffata. Mentre beffato, non vuole certamente rimanere Milik che tutto vuole, tranne che passare un anno in tribuna. E allora, il suo addio, si fa sempre più vicino. Riguardo il calciomercato in entrata, invece, Gattuso avrebbe chiesto 4 giocatori >>> VAI ALLA LISTA