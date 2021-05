UFFICIALE – Daniele Padelli è un nuovo giocatore dell’Udinese

Mercato Udinese - Dopo 8 anni Daniele Padelli torna a vestire i colori bianconeri. Contratto fino al 30 giugno 2023

Al termine dell’esperienza inglese, rientra in Italia vestendo le maglie di Pisa e Avellino in Serie B, per poi trasferirsi al Bari in Serie A.

Nel 2011 arriva la chiamata dell’Udinese che lo preleva dalla Sampdoria: in bianconero disputa dodici gare, tutte nella stagione 2012/2013, scendendo in campo in nove occasioni in campionato, in due in Europa League e in una in Coppa Italia.