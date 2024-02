Calciomercato Roma | Un crack per la porta: spunta un nome incredibile!

La Roma vince anche a Frosinone. Il filotto si è interrotto solo contro l’Inter – lecito – ed è immediatamente ripreso con marcia verso l'ambizione di quarto posto. La squadra di Daniele De Rossi è più in corsa che mai per un posto che vale la possibilità di giocare nella prossima edizione di Uefa Champions League. Un obiettivo da raggiungere sul campo mentre, al di fuori di esso, prosegue il lavoro dirigenziale per programmare la Roma del futuro. Gennaio è stato preludio per la minirivoluzione che avverrà in estate.