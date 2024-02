Mercato Roma, portiere cercasi: tutti i nomi sul taccuino (uno è clamoroso)

Una Roma a metà del guado, nel bel mezzo di un cambiamento incominciato anzitempo. Giugno doveva essere il mese della rivoluzione ma la società ha deciso di anticipare il processo di transizione con scelte drastiche: via Pinto, via Mourinho. E poi l’operazione di svecchiamento della rosa con il colpo Baldanzi che è sintomo di quello che accadrà in estate: si punterà sui giovani. Anche in porta dove Rui Patricio sembra con un piede fuori dalla Roma. Le incertezze contro l’Inter sono l’ultima goccia: nel prossimo mercato si cambia portiere. Chi al suo posto? Tanti i nomi in lizza: andiamoli a vedere tutti cominciando dal primo >>>