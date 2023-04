Cecilia Rodriguez fa impazzire la Spagna: outfit da urlo da… 10 mila euro!

1 di 6

Cecilia Rodriguez conquista la Spagna

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più seguite sui social e ogni qualvolta presenzia a un evento fa decisamente notizia. Dopo esser stata protagonista al Coachella in California, la sorella di Belen è tornata in Europa e nei giorni scorsi è stata in Spagna, più precisamente a Madrid, e ha fatto impazzire i fan spagnoli.

Presente in occasione del Premios Platino, evento che premia prodotti televisivi e cinematografici, sul red carpet ha lasciato tutti a bocca aperta grazie anche a un outfit da 10 mila euro. Spacco vertiginoso e fisico da urlo per Cecilia, che ha conquistato tantissimi fan anche in Spagna.

"Fabulosa come siempre", "que bueno fue conocerlos!!" sono solo alcuni dei commenti al suo post inerente alla serata di Madrid. Nonostante questo non è mancata qualche polemica, relativa soprattutto al prezzo del suo outfit. Polemiche a cui Cecilia ha preferito non rispondere, lasciando parlare le immagini.