Elodie da urlo ai David di Donatello: vince incanta con l’abito trasparente

Ha conquistato tutti Elodie nella notte dei David di Donatello. La cantante romana ha vinto il David per la canzone "Proiettili", colonna sonora del film "Ti Mangio il Cuore" dove la stessa Elodie è stata la protagonista. Nella serata in quel di Roma la cantante ha letteralmente rubato la scena e non solo per il premio vinto.

"Non me l'aspettavo, io non vinco mai niente" ha detto Elodie, visibilmente stupita. Per la grande serata Elodie ha indossato un abito speciale di Valentino, disegnato da Pierpaolo Piccioli. Oltre all'abito, la cantante ha concluso il look con gioielli Tiffany. Un look mozzafiato come testimoniano le immagini del Red Carpet.