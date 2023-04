Michelle Hunziker super nonna sui social: la svizzera è in forma strepitosa

La nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti, la figlia avuta con il cantante Eros, quest'oggi ha portato il piccolo nipotino dalla nonna. "Oggi dalla nonna" la storia postata dalla 26enne sui social nella mattinata odierna. Ogni volta che può Michelle accoglie il piccolo Cesare a casa, con la voglia di condividere la gioia per la maternità con Aurora.

La stessa Aurora continua a postare tante immagini delle passeggiate in giro per Milano con il figlio, sfruttando quelle che sono le giornate primaverili nella metropoli lombarda. Nonostante il nuovo "ruolo" di nonna, Michelle Hunziker si mostra sempre in grandissima forma.