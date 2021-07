Europeo – La carica di Bonucci: ”Zero alibi! Vogliamo scrivere la storia”

Il difensore azzurro è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano per presentare il match contro l'Inghilterra

INGHILTERRA - ''L’ Inghilterra ha una difesa super. Avevo detto tempo fa che era una delle candidate a vincere l’ Europeo e infatti è arrivata in finale. Servirà grande attenzione nella fase difensiva e molta astuzia per fare gol. Non vediamo l’ora di scendere in campo, abbiamo voglia di fare qualcosa di storico''.

ITALIA - ''Non pensavo di arrivare subito a giocare una finale, ma sapevo che la risalita non sarebbe stata difficile. Il mister ha lavorato sulla testa, ridandoci fiducia, entusiasmo e autostima e in più ha messo in campo talento e qualità, che sono le cose che nel calcio ti fanno vincere. Giocare con tanto talento a centrocampo e nei tre avanti ha agevolato il nostro percorso''.

FINALE - ''Zero alibi! Pensiamo solo a giocare a calcio, a divertirci e a portare entusiasmo. Il resto sono soltanto chiacchiere. Domenica sarà il miglior spettacolo possibile per il calcio europeo e mondiale, giocheremo in casa loro ma questo non ci spaventa. Non c’è stanchezza, abbiamo avuto molto tempo per recuperare e siamo pronti a dare battaglia. Vincere l’Europeo sarebbe importante per il movimento calcistico italiano, per la Federazione e per ogni singolo giocatore della Nazionale. Sarebbe una grande iniezione di entusiasmo e di gioia per il popolo italiano''.