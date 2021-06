Europeo – Hansi Muller: ”Vi dico chi vincerà la competizione”

Il tedesco Hansi Muller, ex giocatore di Inter e Como, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Dopo aver dominato il girone con tre vittorie su tre, l'Italiasi prepara ad affrontare l'Austriaagli ottavi di finale. Il match è in programma sabato sera a Wembley. Nel frattempo Hansi Muller, ex calciatore di Inter e Como e campione d'Europa con la Germania Ovest nel 1980, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tedesco non ha dubbi su chi sarà la vincitrice dell'Europeo. Queste le sue dichiarazioni.

LA VINCITRICE - ''Lo dico da diverso tempo, nelle interviste qui in Germania: secondo me il titolo europeo sarà soltanto dell’Italia. Perché ha un grande collettivo, un gruppo affiatato che dimostra in ogni partita passione e affetto. La vostra Nazionale si sta presentando in un modo pazzesco. Il merito è dell’allenatore Mancini che fa sentire importanti tutti''.

MANCINI - ''Roberto Manciniha la mano giusta nello scegliere i giocatori. Se uno gioca in Nazionale ha una certa classe. Però tante volte hai una squadra piena di campioni e non funziona. Invece adesso l’allenatore l’ha indovinata in pieno. Fa capire anche a quelli che non giocano che contano anche loro. Non ci sono seconde scelte. L’Italia è una squadra ben amalgamata, con grande grinta. Si vede da come cantano l’inno. Io dopo l’inno potrei anche spegnere la televisione perché so già come va a finire, ho già capito tutto''.

AUSTRIA - ''L'Austria è una squadra che può dare fastidio agli azzurri. La nazionale trae beneficio dal “lavoro tedesco” in campionato. Franco Foda è un allenatore che ha grande esperienza, mi fa anche piacere che ci sia un nostro ragazzo di Stoccarda, Sasa Kalajdzic, che è bravo e simpatico. Si è ripreso dopo un infortunio e può essere pericoloso in area, per gol e assist. Però ripeto, l'Italia ha una squadra forte e rimane la mia favorita per la vittoria finale del torneo''.