Europeo – Bonucci: ”Siamo l’Italia: ce la possiamo fare!”

Il difensore dell'Italia, Leonardo Bonucci, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida alla Spagna

Redazione

Oggi andrà in scena la prima semifinale di Euro 2020. A Wembley si affronteranno Italiae Spagna. Leonardo Bonucci, intervenuto in conferenza stampa, ha provato a dare la giusta carica.

Le parole di Bonucci

MORATA - ''Morataprima di tutto è un amico. A Torino spesso siamo insieme, mi ha colpito molto quello che ha subito e tutti noi subiamo. Io ci sono passato, so cosa significa vedere e sentire certe cose. Io sono stato vicino a lui, lui è un grande padre. È un attaccante totale: uno dei migliori centravanti del mondo. Domani sera da parte di tutti servirà attenzione a lui e a tutta la squadra''.

VIGILIA –«Ancora non ci siamo pienamente dentro, dobbiamo respirare l’aria che trasmette Wembley. C’è la voglia di viverci questa gara con molto trasporto, passione e umiltà per portare a casa il risultato».

SPAGNA – ''Oltre alla storia ha dimostrato che è in continua crescita. Serve rispetto: le due Nazionali hanno un modo particolare di giocare. Dobbiamo fare attenzione ai loro movimenti senza palla. Non ci sono favoriti: abbiamo fatto un cammino netto e pulito fino ad oggi ma va tutto archiviato anche se la Spagna ha avuto difficoltà. Va messa la testa su quel che bisogna migliorare, per noi deve essere solo uno stimolo giocarci una semifinale qui, contro una squadra così forte''.

CHIELLINI – ''Nelle ultime due stagioni, un po’ per l’infortunio di Giorgio, un po’ per la pandemia, un po’ per qualche mio acciacco, abbiamo giocato veramente poco insieme. Ci conosciamo a memoria e viene tutto più naturale. Insieme ci dividiamo i compiti, anche come leadership: questo ci permette di dare il massimo in ogni partita''.

''SIMULAZIONE'' IMMOBILE – ''Sono cose che succedono in campo. Si è sentito toccato e poi la gioia di un gol è talmente grande che ti fa passare ogni dolore. Ciro è una grandissima persona, molto corretta. In campo succedono cose del genere, ci abbiamo riso anche noi, lo abbiamo preso in giro ma è tutto finito lì''.

LUIS ENRIQUE – ''Credo che oltre al piano di gioco simile, Luis Enrique ha dato idee precise di testa. In questo Europeo la Spagna è stata criticata, lui ha fatto scudo davanti alla squadra unendo ancora di più il gruppo. Sono una Nazionale unita, negli undici e nelle riserve. Se siamo l’Italia che siamo stati in queste trenta partite, domani sera ci toglieremo una grande soddisfazione''.