Europeo – Azpilicueta e Oyarzabal puntano l’Italia: ”Siamo pronti”

I due calciatori della nazionale spagnola hanno parlato in vista della semifinale di martedì contro l'Italia

Nonostante i quattro pareggi (nei tempi regolamentari) in cinque gare, la Spagna è in semifinale. La nazionale allenata da Luis Enrique sarà la prossima avversaria dell' Italia . In palio c'è la finale dell'undici luglio. Due giocatori chiave della Roja, Cesar Azpilicueta e Mikel Oyarzabal hanno detto la loro su questa gara.

Il giocatore del Chelsea è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. ''Io, Jorginho ed Emerson ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. È una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese. Jorginho è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l'Italia. È fondamentale per il modo di giocare, gli piace far girare tutta la squadra, avere il pallone e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista, più facilmente potremo giocare la nostra gara martedì. Potrebbe essere una delle strategie vincenti. L'Italia è una nazionale forte che sta ottenendo ottimi risultati, ha cambiato stile di gioco e cerca di tenere e di giocare più il pallone. È una squadra molto difficile da affrontare. Insigne non lo conosco di persona, ma so che in campo puo' essere molto pericoloso. Sta giocando un grande europeo. È un giocatore molto tecnico e rapido. Cerca spesso gli uno contro uno e il dialogo costante con i compagni. Noi ci difenderemo e attaccheremo da squadra, consapevoli della forza degli attaccanti dell'Italia''.