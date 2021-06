Europeo – Chiesa: ”Ce la giochiamo con tutte. Vogliamo arrivare in fondo”

L'etserno d'attacco della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Galles

Redazione

Dopo la qualificazione agli ottavidi finale raggiunta grazie alla vittoria per 3-0 contro la Svizzera, l'Italiadeve guadagnarsi il primo posto del girone. Per farlo, agli azzurri basterà un pareggio nell'ultima partita contro il Galles. In vista del match di domani, Federico Chiesa è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

GALLES - ''E’ una squadra forte e tenace, che sicuramente ci darà battaglia. Hanno grandi giocatori, primo tra tutti Bale. Ramsey è anche lui un giocatore sopra la media, intelligentissimo, che ho imparato ad apprezzare quest’anno in allenamento e in partita''.

SQUADRA - ''In questo gruppo della Nazionale c’è una grande energia e una bellissima atmosfera: merito del mister, che è riuscito a portare entusiasmo. Come ha detto lo stesso ct, siamo 26 titolari e, se sarò chiamato in causa, mi farò trovare pronto. Abbiamo tante qualità, saremo tutti importanti al momento giusto. In attacco tutti possiamo fare la differenza durante la partita. Ognuno è importante per raggiungere l’obiettivo: siamo qui per arrivare fino in fondo e vogliamo continuare a sognare''.

BELGIO E FRANCIA - ''Per arrivare in fondo serve affrontare queste nazionali e ce la giocheremo. Possiamo giocarcela con tutte, il gioco è bellissimo, non serve paura di queste Nazionali ma vogliamo affrontarle per vedere a che livello siamo''.

STAFF MANCINI - ''Lo staff è importante, tutti portano valori importanti che rispecchiano la squadra che siamo, il nostro entusiasmo. Il mister ha portato non solo nei calciatori ma tramite il nostro entusiasmo c’è entusiasmo anche nei tifosi. L’Italia ci segue con entusiasmo''.

ERIKSEN - ''La situazione di Christian ha colpito tutti. Avevamo appena finito l’amichevole, abbiamo iniziato a sperare che tutto finisse nel meglio per il ragazzo e alla fine è stato così. Mi ha fatto ripensare a momenti brutti, ad Astori ma il ragazzo sta bene e gli auguro una pronta guarigione''.