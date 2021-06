Europeo – Mancini: ”Vittoria strameritata, ma dovevamo chiuderla prima”

Il commissario tecnico dell'Italia è intervenuto nel post partita della gara contro la Svizzera per commentare la vittoria degli azzurri

Redazione

L'Italiagrazie alla vittoria contro la Svizzera per 3-0 ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Protagonista del match, Manuel Locatelli, autore di una doppietta. In gol anche Ciro Immobile. Al termine della gara, Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai.

''È stata una partita bellissima, potevamo far gol prima, abbiamo sofferto ma l'abbiamo strameritata. L’abbiamo vinta pensando di volerla vincere a tutti i costi, abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi minuti ma poi siamo andati a prenderli. Non era semplice, era la seconda partita in pochi giorni. Ho optato per il cambio di modulo per metterci più tranquilli, avevamo bisgono di rifiatare un po' ''.

Successivamente, il commissario tecnico dell'Italia ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

''La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima ma lo sapevamo, potevamo anche fare gol prima, a volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire ma alla fine è stata una vittoria strameritata. L’abbiamo vinta quando abbiamo pensato di volerla vincere a tutti i costi, all’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma era una partita difficile, la seconda in 5 giorni, con un gran caldo, non era semplice davvero. Dedico questa vittoria a tutti gli italiani e a tutte quelli che stanno soffrendo. Nell'ultima gara conro il Galles non faremo calcoli, giocheremo per vincere e vedremo quello che accadrà".

LOCATELLI E CHIELLINI- '' Locatelli ha fatto una grande partita, per un centrocampista riuscire a segnare due reti non è semplice, il primo gol è arrivato al termine di un’azione bellissima. Ma i ragazzi sono tutti bravi. Noi cerchiamo di uscire dal basso per arrivare bene davanti, abbiamo avuto tante occasioni e qualche volta abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, però potevamo davvero chiudere la partita prima. L'infortunio di Chiellini speriamo non sia niente di grave, vedremo domani.''