Europeo – Conte: ”L’Italia trasemtte sicurezza, può arrivare fino in fondo”

L'ex allenatore della Nazionale è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 per commentare il cammino dell'Italia agli Europei

Redazione

Antonio Conte, dopo la vittoria dello scorso anno, si è preso (non in maniera voluta) un anno sabbatico. L'allenatore salentino, ex commissario tecnico dell'Italiaha parlato della Nazionale agli Europei. Queste le sua dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1.

Le favorite

''Il giudizio sull’Italia è sicuramente positivo, ha superato il girone in maniera brillante facendo vedere unità d’intenti e voglia da parte di tutte. Non vedo grandissime sorprese nelle altre squadre, si stanno confermando tutte. La Francia e la Germania sono favorite perchè hanno esperienza, storia per arrivare fino in fondo. Il Belgio si è dimostrato un’ottima squadra e il loro futuro dipenderà dal recupero a pieno di De Bruyne e Witsel. Sicuramente l’Italia ha dimostrato continuità, grandi meriti nel vincere e fare la partita. Oggi è candidata per arrivare fino in fondo''.

Gli arbitri

''C’è un modo differente di arbitrare. Quando ero in Premier il contatto o il contrasto viene giudicato in altro modo, si lascia giocare. Quello che accade in Italia si è molto fiscali, come in Spagna. Dipende sempre dal metodo di giudizio e dalla nazione in cui si gioca. Ci sono paesi in cui il calcio è più duro e maschio, mentre altri dove al minimo contatto si punisce. Io preferisco molto quando l’arbitro lascia giocare di più''.

Qualità dell'Italia

''Trasmette sicurezza a chi la guarda, c’è grande compattezza. Si vede anche un grande equilibrio nella fase difensiva ed è quello che serve per arrivare fino in fondo. Non prende gol da tantissimo tempo e dà serenità questa cosa. Ora bisognerà aspettare le partite più difficili a livello di impegno però bisogna essere molto fiduciosi, i numeri dell’Italia non sono un caso''.

Serie A

''Sicuramente il campionato italiano si è alzato tanto negli ultimi anni, sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il livello del campionato. Lo vediamo in questo Europeo''.