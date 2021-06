Europeo – Gravina: ”Abbiamo riportato l’entusiasmo tra gli italiani”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del cammino dell'Italia agli Europei

''Fin dal primo momento, abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di riavvicinare la nazionale agli italiani e oggi gli italiani si riavvicinano a questa nazionale, che è popolare in senso buono. Anche ieri questi ragazzi, in maniera autonoma, hanno avvertito il bisogno di uscire e farsi vedere dai tifosi. Vedere questi ragazzi a passeggio per Villa Borghese con una grande folla di tifosi ad incitarli è un altro bello spot per il nostro paese. Il percorso è iniziato con ottimi risultati e grande entusiasmo. Siamo protagonisti dentro ma anche fuori dal campo di gioco. Questa nazionale è un regalo per gli italiani dopo tanti mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti. È l’Italia che sognavamo e che tutti i tifosi volevano''.