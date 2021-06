Europeo – Florenzi: ”Abbiamo tanta voglia. Vaccino? Calciatori privilegiati”

Alessandro Florenzi è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano per raccontare le sensazioni in vista dell'esordio contro la Turchia

Dopo Leonardo Bonucci, è il turno di Alessandro Florenzi. Il terzino ha parlato al Media Centre di Casa Azzurri a Coverciano in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni principali.

PARTITA CONTRO LA TURCHIA - ''Hanno tanti giocatori bravi: penso a Yilmaz che ha fatto una stagione purtroppo molto buona. Sono ben organizzati, abbiamo iniziato a studiarli. Sappiamo come fargli male, ci prepariamo ora per fare questa partita. Abbiamo tanta voglia di iniziare e di far bene. Ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione''.

TIFOSI ALLO STADIO - ''15-16mila spettattori in uno stadio da 80mila sono comunque pochi. Sarà però un'emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto, che mi ha visto crescere e fare bene. Sarà molto bello, speriamo di fare un' importante prestazione per iniziare bene''.

VACCINI – "Siamo stati privilegiati, non voglio pensare a cosa sarebbe successo se ci fosse stato un positivo ora, come è successo alla Spagna. Io ho preso il Covid e non ho fatto il vaccino, ma ringraziamo tutte le istituzioni per giocare in sicurezza".

CONTE O MANCINI – "Hanno due modi di lavoro differenti, dentro e fuori dal campo ma entrambi arrivano all’obbiettivo. Loro sono molto diversi, con Conte due allenamenti al giorno e ora non li facciamo. Tante vie per arrivare al successo e speriamo sia quella giusta".

MBAPPE’ E LA FRANCIA - ''Mbappè è il più forte giocatore del torneo. L'ho visto tutto l'anno. La Francia è la favorita, lo dice il Mondiale vinto, però voglio dire una cosa: vincere non è scontato e non è facile. Soprattutto in una competizione come questa dove fanno la differenza i dettagli: può esserlo un calcio d'angolo o una giocata. Ci sono altre Nazionali forti che possono insidiarla ma ci siamo anche noi. Sarà dura, ci sono tante squadre pronte a darsi battaglia, speriamo di fare un buon Europeo''.