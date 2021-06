Europeo – Guidolin: ‘’Quest’Italia mi ricorda quella di Bearzot nel ’78”

Francesco Guidolin ha detto la sua sul cammino dell’Italia agli Europei ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Redazione

L'Italia continua a vincere ed a stupire tutti. Questo pomeriggio giocherà contro il Galles per ottenere il primo posto nel girone. L'allenatore, attualmente fermo, Francesco Guidolin è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla partita e sul cammino degli azzurri in questo Europeo.

ITALIA - ''Ho visto una bellissima Italia. Molti dicevano, anch’io tra questi, che si doveva valutarla contro squadre di più alto rango. Ma non ho mai visto una nostra Nazionale giocare così bene, con questa autorevolezza, questo entusiasmo, questa condivisione, questo proporsi sempre. E poi quante volte l’Italia aveva sofferto con rivali inferiori? Invece ha quasi sempre dominato. Ripeto, mai vista giocare così. Mi ricorda tanto la bellissima Italia di Bearzot del Mondiale ‘78, con Scirea, Causio, Antognoni, Bettega... Stessa qualità, stesso calcio spumeggiante: un paragone che ci sta''.

GALLES - ''Il Galles è una delle squadre che sta facendo meglio. Mi è piaciuto parecchio nell’ultima gara con la Turchia. Sono entrambe in salute e piene di entusiasmo, ma noi abbiamo nettamente più qualità. Ovviamente penso che sia più il Galles a dover stare attento. L’Italia credo che non sbaglierà la partita dal punto di vista nervoso. Deve però giocare concentrata, con entusiasmo e senza sottovalutare gli avversari. Ma non credo proprio che succederà''.

SINGOLI DELL'ITALIA - ''Chi mi ha impressionato di più dell'Italia? Per crescita Locatelli, sta giocando in modo incredibile. Barella mi ha entusiasmato in campionato e in Nazionale si sta confermando. Spinazzola ha un’intraprendenza e un’efficacia sorprendenti. E poi, durante i miei commenti a Dazn in campionato mi sono innamorato di Raspadori: mi sembra un mix tra Butragueno, Anastasi e Gerd Muller: fantastico, con due piedi delicatissimi. Mi piacerebbe vederlo all’opera''.

MANCINI - ''Mancini sta facendo un lavoro eccezionale. In questo momento è un insegnate di calcio. Ha idee chiare e trasmette serenità, entusiasmo e coraggio. Bravissimo''.

EVENTUALE BISCOTTO - ''Ma no, è giusto lo spirito che si respira. E’ giusto andare avanti senza calcoli, io preparerei la partita per vincerla senza farmi sfiorare da alcun dubbio''.

LA FAVORITA - ''Prima dell’inizio dell’Europeo ho risposto senza esitazioni che la Francia è la favorita e nonostante il pari con l’Ungheria lo resta, perché ha tante individualità forti, un gioco collaudato e un tecnico che sa il fatto suo. Ma a questo punto dico di stare attenti a questa Italia, che se la può giocare alla pari col Belgio, altra fortissima, e la Francia. Come gioco, per me è la più bella''.