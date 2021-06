Europeo – Gravina: ”C’è tanto entusiasmo, la gente ha voglia di sognare”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha lasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio federale svoltosi presso Casa Azzurri

ITALIA – ''Abbiamo percepito tantissimo entusiasmo, la gente ha voglia di sognare , di qualcuno che indichi un orizzonte verso il quale puntare tutti insieme. Quando gioca l’Italia c’è una nazione in campo. Un evento globale, che coinvolge tutti. Obiettivo minimo? Continuare a coltivare quest’entusiasmo, come in tutte le competizioni vince solo una. Il nostro percorso è fondato su un progetto con una partenza non datata, partita solo 2 anni fa, abbiamo una squadra competitiva ma non ancora tra le più forti d’Europa''.

RIFORMA DEI CAMPIONATI - ''Non possiamo più rinviare la riforma dei campionati. Ho dato un messaggio forte, non volevo che il 30 giugno, fine tecnica della stagione, la questione finisse lì. Non volevo che a fine mese fosse accantonata un’altra stagione sportiva senza riforma: ho chiesto ancora trenta giorni, fino al 31 luglio, per poter ragionare insieme e centrare l’obiettivo.Se il consiglio federale non è in grado di assumersi le responsabilità delle decisioni, sarò io a convocare un’assemblea straordinaria e saranno le società a dettare i ritmi''.