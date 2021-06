Europeo – Locatelli: ”Che emozione! Daremo tutto per l’Italia e gli italiani”

Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'inizio degli Europei

Grazie ad una stagione giocata ad altissimi livelli, Manuel Locatelli si è guadagnato la convocazione con l' Italia ai prossimi Europei . In vista del match inaugurale contro la Turchia, il centrocampista del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni principali.

SENSAZIONI- ''Essere qui è un'emozione, è una cosa che sognavo da bambino. Non so che formazione sceglierà il mister ma cercheremo di farci trovare pronti. C'è responsabilità, vai in campo per gli italiani, è una responsabilità che tutti vorrebbero prendersi. E' un orgoglio. Il fatto che sia stato spostato mi ha agevolato, è stata una stagione dove sono maturato. Sono cambiato come calciatore, come persona, mi sento più maturo e responsabile''.