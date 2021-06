Europeo – Mancini: ”Contro il Galles per vincere. Faremo turn-over”

Il commissario tecnico dell'Italia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista del match di domani contro il Galles

Redazione

Domani alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'ultima partita del girone. L'Italia, già sicura della qualificazione agli ottavi di finale, affronterà il Galles per guadagnare il primo posto del gruppo A. Dopo le belle vittorie contro Turchiae Svizzera, la Nazionale vuole continuare a stupire tutti. In vista di questo match, il commissario tecnico degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

MATCH CONTRO IL GALLES - ''Chiederò alla squadra di giocare come sempre, in modo offensivo e di fare le cose per bene. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora più caldo, vediamo. Possibile turn-over? Sarà la terza gara in 10 giorni, e le prime due sono state dispendiose. Alcuni giocatori ovviamente sono più stanchi di altri e questo è forse l'unico momento per fare dei cambi''.

VERRATTI - ''Può giocare, chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane, ma sopperisce a questa condizione con le sue qualità tecniche. Vedremo se giocherà dall'inizio o meno, ma è pronto''.

CHIESA - '' Chiesa può giocare in tutti i ruoli d'attacco, tranne che il centravanti. Può fare la punta esterna, poi contro la Svizzera lo abbiamo messo a tutta fascia per esigenze tattiche, ma il suo ruolo è un altro''.

Successivamente, è intervenuto Andrea Belotti. Queste le dichiarazioni dell' attaccante:

''Siamo consapevoli che dobbiamo fare una grande partita, senza fare calcoli. La considerazione nei nostri confronti sta crescendo, può darsi, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra come stiamo facendo adesso. Il compagno che mi ha impressionato di più è Barella per il suo modo di giocare e la personalità che mette in campo in tutte le partite. Ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni''.