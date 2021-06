Europeo – Mancini: ”Giocata una grande partita. Finale? Ne mancano sei”

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato dopo la netta vittoria per 0-3 contro la Turchia

VERSO WEMBLEY - ''E' stato decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce arrivando sulla parte opposta liberando un uomo. Abbiamo fatto una bella partita, era importante iniziare bene, qui a Roma, e credo sia una soddisfazione per tutti noi, per il pubblico e tutti gli italiani. E’ stata una bellissima serata, spero ce ne siano tante altre così. Primo passo verso Wembley? E’ lunga, ne mancano ancora sei. Sono molto felice della prestazione, perché c’era più pressione rispetto al solito. Non abbiamo fatto giocare una Turchia piena di grandi giocatori, abbiamo avuto il merito di non farli giocare continuando a pressarli nonostante non era facile entrare perché loro erano tutti dietro. I ragazzi sono stati bravissimi ad avere pazienza, anche la difesa è stata bravissima. Le partite non si vincono per caso, vanno affrontate tutte nel modo giusto. Siamo cresciuti molto ma possiamo ancora migliorare. Il rigore nel primo tempo? Non l’ho ancora rivista".