Europeo – Finalmente al via gli Europei di Calcio 2020

La competizione - La gara inaugurale vedrà in campo Italia e Turchia, con il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma previsto venerdì 11 giugno alle 21. Giunta alla 16esima edizione, la competizione si svolge con un anno di ritardo rispetto al previsto a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. La gara inaugurale si giocherà con in campo Italia e Turchia. La finale sarà disputata allo stadio Wembley di Londra esattamente tra un mese, domenica 11 luglio. L' Europeo dunque avrà dunque inizio tra poche ore. Sono ventiquattro le squadre partecipanti, divise in sei gironi. A qualificarsi per gli ottavi di finale saranno le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze. Quindi, a seguire, i quarti di finale, le semifinali e la finale. Tra le squadre ci sono anche i campioni in carica del Portogallo, mentre sono due le esordienti: si tratta della Finlandia e della Macedonia del Nord.