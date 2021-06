Europeo – Jorginho: ”Dopo la Champions voglio vincere con l’Italia”

Il centrocampista della Nazionale azzurra ha parlato in conferenza stampa in vista del match di mercoledì contro la Svizzera

DIALOGO - ''Credo che la comunicazione in campo sia molto importante: stando al centro ho modo di poter vedere l’evoluzione del gioco e do più informazioni possibili ai miei compagni per permettere di svolgere al meglio il loro lavoro. A volte finisco le gare quasi senza voce''.

ERIKSEN - ''Quello che è successo ha lasciato tutti senza respiro. In quei momenti ho pensato ai suoi compagni di squadra, alla famiglia e a sua moglie, che era proprio li in campo. Non posso che fargli il mio più grande in bocca al lupo, dicendogli di essere forte''.