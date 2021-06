Europei – Turchia-Italia 0-3. Anche la stampa turca esalta l’Italia

Allo Stadio Olimpico di Roma la Nazionale ha battuto la Turchia con un 3-0. "Ci hanno fatto girare la testa", commenta oggi la stampa turca

Turchia (4-1-4-1): Cakir, Meras, Soyuncu, Demiral, Celik, Yokuslu (Kahveci 65′), Calhanoglu, Tufan (Ahyan 65′), Yazici (Under 46′), Karaman (Dervisoglu 76′), Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes

La partita - Nella partita inaugurale degli Europei di calcio l’Italia ha battuto la Turchia con un netto 3-0. Allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a circa 15mila spettatori, i gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo. Al 53mo arriva un un autogol di Merih Demiral su cross di Domenico Berardi, al 66mo Ciro Immobile su ribattuta e a dieci minuti dalla fine Lorenzo Insigne su rilancio sbagliato del portiere. L’Italia ha controllato il gioco per gran parte della partita, ma ha avuto bisogno di un tempo per trovare il modo di superare la difesa avversaria, spesso chiusa a ridosso della sua area. La Turchia ha concluso la partita senza mai tirare nello specchio della porta. L’ Italia è momentaneamente prima nel gruppo A con tre punti.

La stampa turca esalta l'Italia."Ci hanno fatto girare la testa". E' uno dei commenti che si leggono sul giornale turco 'Hurriyet' dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Italia nella gara inaugurale dell'Europeo. "Differenza nel ritmo e nella qualità fisica, mai stati in grado di portare avanti la palla", si aggiunge. Duro il commento anche del quotidiano Fanatik: "È stata la peggior partita giocata da molto tempo. Difficile parlare di una grande squadra per l'Italia, sì hanno fatto una buona serie di risultati ma noi abbiamo mai studiato l'Italia?". L’Italia giocherà ancora mercoledì sera, sempre a Roma, contro la Svizzera, nella seconda giornata della fase a gironi.